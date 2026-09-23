logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Seleção: Ancelotii comanda 1º treino com grupo completo na Austrália

Brasileiros enfrentam australianos em amistoso na próxima sexta, às 7h
Agência Brasil
Publicado em 23/09/2026 - 16:36
Rio de Janeiro
Seleção brasileira faz primeiro treino com grupo completo antes do amistoso contra a Austrália - em 23/09/2026
© Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti comandou na tarde desta quarta-feira (23) em Brisbane (Austrália) o primeiro treino com todos os 26 convocados da seleção brasileira. Em processo de renovação, a Amarelinha enfrentará a anfitriã Austrália na próxima sexta (25), às 7h (horário de Brasília).

Os últimos jogadores a desembarcarem hoje em Brisbane foram o goleiro Otávio, o zagueiro Arthur Dias e o lateral Vanderson, que juntaram ao grupo durante as atividades físicas no campo anexo do Ballymore Stadium. O lateral Vanderson, do Monaco (França) foi convocado no último domingo (20), no lugar de Wesley (Roma), cortado da seleção devido a uma lesão.

Ancelotti ainda não definiu o time titular que entrará em campo contra a Austrália, no primeiro de dois jogos no país da Oceania. O último treino ocorrerá na manhã de quinta (24) e logo após a atividade a seleção viajará rumo a Townsville, local do amistoso.

A Amarelinha encara a anfitriã Austrália às 7h (horário de Brasília) de sexta (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Depois a equipe retorna à Brisbane onde enfrentará novamente os anfitriões na próxima terça (29), às 7h, no Suncorp Stadium.

O último amistoso do Brasil neste período de Data Fifa será contra a Índia em 3 de outubro (um sábado), às 11h, no estádio Salt Lake, na cidade de Calcutá.

Relacionadas
O jogador de futebol Vanderson foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos com Austrália e Índia. Foto: Rafael Ribeiro/CBF
Wesley é cortado e Vanderson é convocado para amistosos da Seleção
Ancelotti faz primeira convocação pós-Copa do Mundo em 09/08/2026
Ancelotti anuncia 26 convocados para amistosos da seleção brasileira
São Paulo 1 x 0 Flamengo - semifinais do Brasileirão feminino 2026
Dois anos depois, Corinthians e São Paulo decidem Brasileiro Feminino
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
seleção brasileira amistosos Austrália Carlo Ancelotti renovação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo - SP, 18/03/2024, Um apagão na manhã desta segunda-feira deixou bairros da região central capital sem energia elétrica. Pelo menos Santa Cecília, Higienópolis, e Vila Buarque foram afetados. Comerciantes e restaurantes sem energia na Alameda Barros. Foto: Paulo Pinto/ Agência Brasil
Economia TCU recomenda análise de alternativas à caducidade da Enel em SP
qua, 23/09/2026 - 18:51
Brasília (DF), 09/01//2026 - Fachada do prédio da Anvisa em Brasília. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Anvisa alerta para venda irregular de tirzepatida em pó na internet
qua, 23/09/2026 - 18:49
Eduardo Bapstista assume comando técnico do Internacional, em 23/09/2026
Esportes Internacional contrata técnico Eduardo Baptista até o fim da temporada
qua, 23/09/2026 - 18:46
Cerimônia de inauguração do eixo principal da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre.
Meio Ambiente Guaíba: Defesa Civil de Porto Alegre alerta para risco de inundação
qua, 23/09/2026 - 18:05
Brasília, DF 30/08/2026 - Brasília enfrenta onda de calor, tendo o dia mais quente do ano. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Meio Ambiente Estudo prevê até 13,3 mil mortes no Brasil com calor do Super El Niño
qua, 23/09/2026 - 17:59
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça CNJ cancela R$ 4,7 bilhões em precatórios ligados ao Master
qua, 23/09/2026 - 17:26
Ver mais seta para baixo