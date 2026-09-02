logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Seleção brasileira terá 1ª convocação pós-Copa em 9 de setembro

Brasil fará amistosos contra Austrália e Índia na próxima Data Fifa
Agência Brasil
Publicado em 02/09/2026 - 16:55
Rio de Janeiro
Soccer Football - Brazil coach Carlo Ancelotti Press Conference - CBF Headquarters, Rio de Janeiro, Brazil - March 16, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti during press conference REUTERS/Pilar Olivares
© REUTERS/Pilar Olivares/Proibida reprodução

A primeira convocação da seleção brasileira pós-Copa do Mundo está programada para a próxima quarta-feira (9), a partir das 15h (horário de Brasília). A data foi confirmada hoje pela CBF. O técnico italiano Carlo Ancelotti anunciará os 26 jogadores que enfrentarão Austrália e Índia em três amistosos fora do país na próxima Data Fifa (entre 21 de setembro e 6 de outubro). Os jogos serão os primeiros do ciclo de preparação para o Mundial de 2030, com sedes em Espanha, Portugal, Marrocos, Uruguai, Argentina e Paraguai.

Ancelotti divulgará a lista de convocados na sede da CBF, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo na CBF TV, no YouTube. É grande a expectativa em torno da primeira lista do técnico italiano após a eliminação precoce do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final do Mundial deste ano. Além de acompanhar os jogos no país, o treinador passou a última semana na Europa, acompanhando jogos com atletas brasileiros que defendem clubes franceses e ingleses.  

O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes na casa dos adversários. O primeiro confronto será em 25 de setembro (uma sexta-feira), às 7h (horário de Brasília), no estádio Queensland Country Bank, em Townsville. Quatro dias depois, as duas seleções voltam a duelar, no mesmo horário, no estádio Suncorp, em Brisbane. Já a partida contra a Índia está programada para 3 de outubro (um sábado), às 11h, no estádio Salt Lake, em Calcutá.

Relacionadas
Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, antes da partida entre Brasil e Noruega pela Copa do Mundo de 2026 5 de julho de 2026 REUTERS/Mike Segar
Neymar, Casemiro e Danilo não estão em plano da seleção, diz Ancelotti
Barcelona, 01/09/2026 - Jogador de futebol Gabriel Jesus é contratado pelo Barcelona. Foto: FC Barcelona/Divulgação
Barcelona anuncia contratação do atacante Gabriel Jesus por três anos
Brasília (DF), 01/09/2026 - De virada, Coritiba vence Remo no fim da 25ª rodada do Brasileirão Foto: JP Pacheco | Coritiba
De virada, Coritiba vence Remo no fim da 25ª rodada do Brasileirão
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
convocação seleção brasileira Carlo Ancelotti amistosos mundial de 2030 preparação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Censo Escolar 2026: dados da 1ª etapa podem ser conferidos até dia 11
qua, 02/09/2026 - 18:22
Brasília (DF), 02/09/2026 - Vacina com autorização para estudos clínicos foi totalmente desenvolvida na plataforma RNAm da Fiocruz. Foto: Bernardo Portella/Fiocruz
Saúde Fiocruz vai iniciar testes da primeira vacina RNAm contra a covid-19 
qua, 02/09/2026 - 18:17
Rio de Janeiro (RJ), 02/09/2026 – Professores das escolas particulares do Rio de Janeiro, em greve por reajuste salarial e outras reivindicações, protestam nas ruas da região do Largo do Machado. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Professores de escolas particulares do Rio fazem greve de 24 horas
qua, 02/09/2026 - 17:38
Edifício sede do Banco do Brasil, em Brasília.
Geral BB passa a usar tecnologia de origem verificada em ligações
qua, 02/09/2026 - 17:20
Rio de Janeiro - O ex-deputado Roberto Jefferson, condenado no processo do mensalão, deixou o Presídio Ary Franco e seguiu para o Hospital Penitenciário, no Complexo de Gericinó, em Bangu (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Direitos Humanos Sistema carcerário transfere bilhões em custos para famílias de presos
qua, 02/09/2026 - 17:20
Brasília (DF) 05/08/2026 - Filas de passageiros e ônibus na Rodoviária do Plano Piloto de Brasília. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Escala 6x1: 67% apontam que jornada piora saúde mental, diz pesquisa
qua, 02/09/2026 - 17:19
Ver mais seta para baixo