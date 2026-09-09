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Esportes

Shelton bate Alcaraz em maratona noturna e vai à semi do US Open

Norte-americano selou a vitória sobre espanhol após 4h28min
Shrivathsa Sridhar
Publicado em 09/09/2026 - 13:36
Nova York (Estados Unidos)
Ben Shelton celebra vitória sobre Alcaraz no Aberto dos EUA 9 de setembro de 2026 IMAGN IMAGES via Reuters/Geoff Burke
© Reuters/Geoff Burke/proibida reprodução
Reuters

Ben Shelton derrotou o atual campeão Carlos Alcaraz por 6/7(5), 6/1, 6/3, 1/6 e 7/6 (10/7) na madrugada desta quarta-feira (9), garantindo sua vaga nas semifinais do Aberto dos EUA na partida que mais tarde terminou na história do torneio.

A vitória de Shelton garante um confronto nas semifinais com seu compatriota Frances Tiafoe, alimentando as esperanças locais de um primeiro campeão norte-americano de Grand Slam no torneio masculino desde 2003.

Alcaraz, sete vezes campeão de Grand Slam, chegou ao estádio Arthur Ashe com um histórico de 13 vitórias e nenhuma derrota contra tenistas norte-americanos em Grand Slams, mas teve dificuldades para superar Shelton em uma partida que começou às 23h05 de terça-feira (8) e terminou às 3h33 da madrugada de quarta-feira (9).

“Para mim, o que importa sempre é o público”, disse Shelton ao explicar como conseguiu superar a exaustiva disputa.

“Sejam meus treinadores e minha equipe presentes, toda a minha família e amigos aqui, ou a cidade de Nova York, que compareceu hoje à noite até as 3h da manhã, com gritos de ‘USA’ até o fim."

“Foi isso que me manteve firme e foi isso que me garantiu essa vitória hoje à noite... É incrível. Eu sempre digo que esta é a melhor cidade esportiva do mundo. Eu digo que este é o melhor estádio do mundo”, completou.

Alcaraz venceu um tie-break acirrado no primeiro set e parecia ter todo o ímpeto, mas um descuido atípico permitiu que Shelton vencesse o set seguinte com facilidade, antes que o norte-americano firmasse sua posição na partida de quartas de final ao vencer o terceiro.

O espanhol, que voltava a jogar em Nova York após quase cinco meses afastado devido a um problema no punho, parecia sem energia e cometeu erros não forçados demais em seu forehand, mas ainda assim conseguiu forçar um set decisivo em meio aos gritos da torcida em êxtase.

Alcaraz vomitou em uma toalha durante o intervalo, mas disputou ponto a ponto com Shelton por 12 games antes que seu adversário selasse a vitória surpreendente após quatro horas e 28 minutos.

“Espero que meu melhor amigo e minha irmã, que estão lá em cima, não precisem estar no trabalho daqui a três horas”, acrescentou Shelton.

“Seria ótimo se os empregadores deles lhes dessem o dia de folga hoje."

“Estar aqui diante de vocês esta noite é uma honra imensa. Dividir a quadra com o Carlos é uma honra imensa, e eu valorizo cada momento que passo aqui”, acrescentou.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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