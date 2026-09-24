Sorteio define grupos da Copinha F que terá transmissão da TV Brasil

A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou, nessa quarta-feira (23), os grupos da quarta edição da Copinha F, versão feminina da Copa São Paulo, maior competição de base do país. A cerimônia ocorreu em uma casa de eventos na Vila Leopoldina, zona oeste da capital paulista. O torneio sub-20 terá transmissão da TV Brasil.

O campeonato será disputado entre os dias 24 de novembro e 12 de dezembro, com 20 clubes de todas as regiões do país. A decisão será no Canindé, que também foi palco da primeira final da Copinha F, em 2023, vencida pelo Flamengo. Nas duas últimas edições, o campeão foi conhecido na Mercado Livre Arena Pacaembu. Em 2024, o Fluminense levantou o troféu. Já no ano passado, o Rubro-Negro levou o bi.

Para 2026, são três estreantes: Vasco, Tarumã-AM e Ação-MT. As equipes foram sorteadas em cinco grupos de quatro, sediados em diferentes estádios de São Paulo. Os vencedores de cada um, mais os três melhores segundos colocados, avançam às quartas de final.

Chaves definidas

As chaves levam o nome de pontos icônicos da capital paulista. O Grupo A, por exemplo, faz referência ao Museu de Arte de São Paulo (Masp) e desponta como o de mais clássicos logo na primeira fase, reunindo Palmeiras, Flamengo, Vasco e Tarumã. Os jogos serão no Canindé.

Arquirrival alviverde, o Corinthians figura no Grupo B, que homenageia o Copan, um dos edifícios mais importantes de São Paulo, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A chave ainda terá Red Bull Bragantino, Atlético-MG e Ação, com as partidas no Estádio Nicolau Alayon.

O Parque do Ibirapuera nomeia o Grupo C, sediado no Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador (Ceret), que fica no Tatuapé, bairro da zona leste da cidade. Os integrantes são: Ferroviária, Centro Olímpico, Grêmio e Aliança-GO.

O Grupo D, com jogos na Arena Ibrachina, situada na Mooca, também na zona leste, representa o Mercadão, como é conhecido o famoso Mercado Municipal paulistano. A chave conta com São Paulo, Fluminense, Vitória e Criciúma.

O Grupo E leva o nome do Parque Estadual da Cantareira, que tem uma das maiores áreas urbanas de Mata Atlântica preservada no mundo. O Ceret será palco das disputas entre Santos, Botafogo, Internacional e Sport.

Meio ambiente

A edição de 2025 teve média de 4,1 bolas na rede por partida ao longo de 37 jogos. Por meio de parceria da FPF com a prefeitura de São Paulo, uma muda de árvore foi plantada a cada gol marcado, no parque do Ceret. Ao todo, foram plantadas 170 mudas. Para este ano, a meta é que cada gol represente o plantio de cinco novas árvores.