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Stefani é bicampeã de duplas do SP Open, o 1º ao lado de Dabrowski

Brasileira e canadense derrotaram norte-americanas por 2 sets a 1
Agência Brasil
Publicado em 21/09/2026 - 15:47
Rio de Janeiro
Luisa Stefani é bicampeã de duplas do SP Open, o primeiro ao lado da canadense Gabriela Dabrowski - em 21/09/2026
© Fotojump/SP Open/Direitos Reservados

A tenista brasileira Luisa Stefani faturou o bicampeonato consecutivo de duplas do WTA 250 SP Open, o primeiro ao lado da parceira canadense Gabriela Dabrowski. Nesta segunda-feira (21), em partida adiada devido às chuvas na capital paulista no domingo (20), elas superaram na final as norte-americanas Anna Rogers e Allura Zamarripa por 2 sets a 1 com parciais de 6/3 3/6 10/7. No ano passado, Stefani já levantara a taça do SP Open ao lado da antiga parceira, a húngara Time Babos.

Segunda melhor dupla da temporada e classificada para o WTA Finals em Indian Wells (Estados Unidos), Stefani e Dabrowski venciam por 4/3 na primeira parcial, iniciada no domingo (20), quando o duelo foi interrompido por conta da chuva. Ao ser retomado nessa segunda (21), a parceria Basil-Canadá quebrou o saque das norte-americanas e também levou a parcial seguinte, fechando o set em 6/3.  

A parcial seguinte seguiu equilibrada até o quarto game, quando as adversárias conseguiram uma quebra, passaram à frente com 3/2 e depois dominaram a quadra até fechar em 6/3.  

Com o empate em 1 a 1, a decisão seguiu para o super tie-break. As norte-americanas lideravam o placar por 4/2 quando Stefani e Dabrowski reagiram. Após empatar em 7/7, a dupla Brasil-Canadá emplacou pontos seguidos até fechar em 10/7 que assegurou o título, o quarto delas nesta temporada.

Além do SP Open, a dupla “Stefanowski” – apelido dado pelos fãs nas redes sociais – arrematou nesta temporada os títulos o WTA 250 de Eastbourne (Inglaterra), o WTA 500 de Estrasburgo (França) e o WTA 1000 de Dubai (Emirados Árabes). Elas também foram vice-campeãs de Wimbledon e semifinalistas do US Open, Australian Open, Roland Garros, Doha e o Miami Open.

João Fonseca desiste de torneios na Ásia

Dois dias após ajudar a seleção brasileira a se classificar para os Qualifers da Copa Davis, o carioca João Fonseca anunciou nesta segunda (21) que desistiu de participar dos torneios da Ásia (ATP 500 de Tóquio e o Masters 1000 de Shangai).  Em comunicado nas redes sociais, Fonseca falou da frustração de ficar fora de competições devido às lesões e disse que “precisa de mais tempo” para cuidar do corpo e da cabeça.  O ATP de Tóquio (Japão) terá início em 30 de setembro e o Masters de Shangai (China) em 7 de outubro.

No início do ano, Fonseca não disputou os ATPs 250 de Brisbane e de Auckland - preparatórios para o Aberto da Austrália - devido à lesão nas costas. Depois, não competiu no ATP 500 de Hamburgo, no saibro, por conta de um problem ano pulso. O brasileiro também desistiu ATP 250 de Eastbourne, na grama, em razão de dores no ombro. Em agosoto, na gira de quadra dura, Fonseca ficou fora do Masters 1000 de Cincinnati e do US Open devido a problemas no abdômen. 

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Luisa Stefani duplas Título Campeã SP Open WTA 250 Gabriela Dabrowski WTA Finals
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