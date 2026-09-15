Técnico da Espanha Luis de la Fuente revova contrato até Mundial 2030
O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, campeão da Copa do Mundo, assinou uma extensão de contrato até 2030, após conduzir a seleção à conquista de dois títulos importantes consecutivos, segundo noticiou a mídia nesta terça-feira.
De la Fuente, que levou a Espanha à glória na Euro 2024 antes de conquistar a Copa do Mundo em julho, tinha um contrato válido até 2028.
O novo acordo garante que de la Fuente permanecerá no comando quando a Espanha tentar defender seu título mundial em casa. A Espanha será co-anfitriã da Copa do Mundo de 2030 junto com Marrocos e Portugal.
Desde que assumiu o cargo, a seleção espanhola comandada por De la Fuente sofreu apenas duas derrotas em 41 partidas oficiais.
A Reuters entrou em contato com a Federação Real Espanhola de Futebol para obter comentários.
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