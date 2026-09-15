logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Técnico da Espanha Luis de la Fuente revova contrato até Mundial 2030

País será co-anfitrião da próxima Copa, junto com Portugal e Marrocos
Ruairidh Barlow*
Publicado em 15/09/2026 - 14:37
Madri
Luis De La Fuente celebra conquista da Copa do Mundo pela Espanha 20 de julho de 2026 REUTERS/Ana Beltran
© Reuters/Ana Beltran/Proibida reprodução
Reuters

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, campeão da Copa do Mundo, assinou uma extensão de contrato até 2030, após conduzir a seleção à conquista de dois títulos importantes consecutivos, segundo noticiou a mídia nesta terça-feira.

De la Fuente, que levou a Espanha à glória na Euro 2024 antes de conquistar a Copa do Mundo em julho, tinha um contrato válido até 2028.

O novo acordo garante que de la Fuente permanecerá no comando quando a Espanha tentar defender seu título mundial em casa. A Espanha será co-anfitriã da Copa do Mundo de 2030 junto com Marrocos e Portugal.

Desde que assumiu o cargo, a seleção espanhola comandada por De la Fuente sofreu apenas duas derrotas em 41 partidas oficiais.

A Reuters entrou em contato com a Federação Real Espanhola de Futebol para obter comentários.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Rodri lifts the trophy with teammates after winning the World Cup REUTERS/Kai Pfaffenbach
Espanha domina Argentina, vence na prorrogação e leva o bi da Copa
Brasília (DF), 14/09/2026 - TV Brasil transmite semifinal do Brasileirão Feminino entre Bahia e Corinthians nesta terça (15). Arte EBC
Brasileirão Feminino: TV Brasil exibe semifinal Bahia x Corinthians
Alison dos Santos comemora após vencer a final dos 400 metros com barreiro durante o Mundial de Atletismo Ultimate em Budapeste 13 de setembro de 2026 REUTERS/Bernadett Szabo
Melhor entre os melhores: Alison dos Santos é campeão do Ultimate 2026
Luis de la Fuente técnico Espanha Renovação Contrato Copa do Mundo 2030
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 15/09/2026 - Sessão plenária extraordinária do STF. Foto: Alejandro Zambrana/STF
Justiça STF: plenário vai decidir se julgará Moraes e Mendonça simultaneamente
ter, 15/09/2026 - 15:36
Cerimônia de inauguração da nova sede da Polícia Federal, em Brasília.
Justiça Depoimento de Vorcaro à PF é adiado após pedido da defesa
ter, 15/09/2026 - 15:24
Luis De La Fuente celebra conquista da Copa do Mundo pela Espanha 20 de julho de 2026 REUTERS/Ana Beltran
Esportes Técnico da Espanha Luis de la Fuente revova contrato até Mundial 2030
ter, 15/09/2026 - 14:37
Brasília (DF), 15/09/2026 - Sessão plenária extraordinária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Moraes acusa Mendonça de querer incluir seu nome em delação de Vorcaro
ter, 15/09/2026 - 14:26
Rio de Janeiro (RJ), 26/10/2025 – Professores chegam ao Colégio Estadual Julia Kubitschek para a realização Prova Nacional do Docente (PND), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação PND 2026: participantes farão prova neste domingo em todo o país
ter, 15/09/2026 - 14:06
São Paulo (SP), 16/04/2025 - Amelinha Teles, da Comissão de familiares de mortos e desaparecidos, durante coletiva de imprensa na UNIFESP que apresenta a identificação de duas ossadas de desaparecidos políticos (Denis Casemiro e Grenaldo de Jesus Silva). Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Morre a ativista política e feminista Amelinha Teles, aos 81 anos
ter, 15/09/2026 - 13:45
Ver mais seta para baixo