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Esportes

TV Brasil exibe final do Brasileirão feminino A2 com Vasco e Itabirito

Emissora pública inicia partida esportiva às 10h45 deste domingo (20)
TV Brasil
Publicado em 19/09/2026 - 14:34
Brasília
Brasília (DF), 08/09/2026 - Vasco vai à final e decide título do Feminino A2 contra Itabirito Foto: Julia Santos/Vasco
© Julia Santos/Vasco

TV Brasil transmite, neste domingo (20), a partir das 10h45, a partida de volta da grande final do Brasileirão Feminino Série A2, entre Vasco (RJ) e Itabirito (MG). A decisão será em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Por ter feito melhor campanha nesta décima edição do torneio, o time cruzmaltino tem a vantagem de jogar a finalíssima em casa. No jogo de ida, que ocorreu no domingo (13) na cidade mineira de Sete Lagoas, o Vasco levou a melhor e fez 3 a 1 sobre o rival.

A transmissão integra a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. Além da Série A2, a emissora também exibe jogos das Séries A1 e A3 do Brasileirão Feminino, a grande final da competição sub-17 e exibiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF).

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com o narrador Thiago Julianelli e um time de mulheres formado pelas comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta, e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que podem retransmitir a programação da TV Brasil em seus estados.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

Aproveite o clima de decisão e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026.

A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados! Acesse ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTVhttps://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

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Edição:
Maria Claudia
TV Brasil Brasileirão Feminino A2 Vasco e Itabirito
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