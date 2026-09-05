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TV Brasil transmite domingo decisão entre Itabirito e Minas Brasília

Jogo do Brasileirão Feminino A2 vale vaga na grande final
TV Brasil
Publicado em 05/09/2026 - 09:19
Brasília

Neste domingo (6), a TV Brasil transmite ao vivo a partida de volta da semifinal do Brasileirão Feminino Série A2 entre Itabirito e Minas Brasília. A decisão, que define uma das finalistas da temporada nacional, vai ao ar a partir das 10h50, direto da Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), com bola rolando às 11h. 

A vaga na grande final segue totalmente aberta após o empate em 1 a 1 no confronto de ida, disputado no último sábado (29) no Estádio Bezerrão, no Gama (DF).

Com o acesso à elite do Brasileirão Feminino Série A1 de 2027 já garantido por ambas as equipes, o foco total agora é o título da Série A2. Uma vitória simples basta para colocar qualquer um dos lados na final; em caso de nova igualdade no placar, a vaga será decidida nas cobranças de pênalti. Quem avançar enfrentará o vencedor da chave entre Atlético-PI e Vasco. 

A transmissão integra a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. Além da Série A2, a emissora também exibe jogos das Séries A1 e A3 do Brasileirão Feminino, a grande final da competição sub-17 e exibiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF).   

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com o narrador Thiago Julianelli e um time de mulheres formado pelas comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.          

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que podem retransmitir a programação da TV Brasil em seus estados.        

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas       

Aproveite o clima de decisão e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026. A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados! Acesse ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.       

Ao vivo e on demand       

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize.           

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.        

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