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TV Brasil transmite Ferroviária e Flamengo pelo Brasileirão Feminino

Partida vale uma vaga na semifinal
EBC
Publicado em 05/09/2026 - 15:00
Brasília
Santos x Flamengo - Brasileiro Feminino 2026
© Reprodução Instagram/Flamengo Futebol Feminino

TV Brasil transmite neste sábado (5) o jogo que vale uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 2026. A emissora pública exibe o duelo de volta entre Ferroviária e Flamengo a partir das 16h10, direto da Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo. 

No confronto de ida, disputado no Estádio Luso-Brasileiro, as Meninas da Gávea venceram por 1 a 0, com gol de Mariana aos 3 minutos do primeiro tempo. Com essa vantagem, o Rubro-Negro avança com qualquer vitória ou empate. As Guerreiras Grenás precisam vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com a vaga no tempo normal. Um triunfo paulista por um gol de vantagem leva a decisão para os pênaltis. 

As exibições fazem parte da estratégia da TV Brasil, a tela do futebol feminino, para ampliar a visibilidade da modalidade no país. Pelo terceiro ano consecutivo, o canal público exibe os jogos da elite feminina. Também serão transmitidos os confrontos decisivos das Séries A2 e A3, a partir das semifinais. Além disso, o público poderá acompanhar as decisões das categorias de base pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.     

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com o narrador Thiago Julianelli e um time de mulheres formado pelas comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.       

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que podem retransmitir a programação da TV Brasil em seus estados.        

Brasileirão Feminino        

A edição de 2026 do campeonato mobiliza 18 equipes que se enfrentam em turno único na fase de classificação. Os oito primeiros avançam para a segunda fase. As etapas a partir das quartas de final são disputadas no formato de mata-mata com duelos de ida e volta.        

Os times reunidos na Brasileirão Feminino Série A1 são: América (MG), Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mixto (MT), Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória.     

Prêmio     

Aproveite o mata-mata na Série A1 e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026. A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados! Acesse ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.       

Ao vivo e on demand        

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.  

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.        

Serviço        

Brasileirão Feminino Série A1 – Ferroviária X Flamengo – Sábado (5), a partir das 16h10, na TV Brasil.        

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