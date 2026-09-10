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Esportes

Valieva perde status de neutra e fica fora de disputas internacionais

Russa pode recorrer da decisão da União Internacional de Patinação
Paras J. Haji e Ron Popeski*
Publicado em 10/09/2026 - 16:39
Bengaluru (Índia)
Patinadora russa Kamila Valieva treina durante a Olimpíada de Inverno Pequim 2022
© Reuters/Evgenia Novozhenina/Direitos Reservados
Reuters

A União Internacional de Patinação (ISU, na sigla em inglês) revogou o status de atleta neutra da patinadora artística russa Kamila Valieva e ela não poderá competir internacionalmente, informou nesta quinta-feira (10) a entidade que rege o esporte.

Valieva tinha 15 anos quando se tornou o centro de uma polêmica global, nas Olimpíadas de 2022, após uma amostra coletada dois meses antes testar positivo para a trimetazidina, um medicamento cardíaco proibido.

O resultado positivo do teste veio à tona após ela ajudar a Rússia a conquistar o ouro por equipes, resultado do qual foi posteriormente desclassificada, levando os Estados Unidos ao topo do pódio.

Valieva, agora com 20 anos, voltou às competições em janeiro no Campeonato Russo de Saltos, após cumprir uma suspensão de quatro anos por doping, mas continuou inelegível para os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina.

O patinador russo Mark Kondratiuk, companheiro de equipe de Valieva nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, também teve seu status neutro revogado, assim como os dançarinos no gelo Alexandra Stepanova e Ivan Bukin.

A agência de notícias estatal russa TASS citou o ministro do Esporte, Mikhail Degtyarev, afirmando que todos os patinadores afetados pela decisão irão recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês).

“A Federação Russa de Patinação Artística e nossos patinadores, que foram injustamente privados do direito de competir nas competições internacionais da ISU, entrarão em breve com uma ação no CAS contra a ISU”, disse Degtyarev, que também é presidente do Comitê Olímpico Russo, à TASS.

“Nossos atletas e federações receberão apoio jurídico, incluindo a disponibilização de advogados qualificados.”

Os atletas russos estão impedidos de competir sob a bandeira de seu país desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

Posteriormente, a ISU estabeleceu um mecanismo para que competidores selecionados da Rússia e de Belarus participassem como Atletas Neutros Individuais, sujeitos a um rigoroso processo de verificação.

De acordo com os critérios de neutralidade da ISU, os atletas podem ter o status de neutralidade negado se for considerado que serviram nas forças armadas ou nos serviços de segurança da Rússia ou da Belarus, se tiverem participado de operações militares contra a Ucrânia desde fevereiro de 2022 ou se tiverem manifestado publicamente apoio à guerra.

“Cada decisão está sujeita aos direitos de recurso aplicáveis nos termos da Constituição e dos Regulamentos da ISU”, afirmou o órgão regulador em comunicado.

A ISU não especificou quais critérios foram descumpridos por Valieva.

A Reuters entrou em contato com a federação russa de patinação artística, mas não houve comentário imediato da federação ou de Valieva.

O órgão regulador acrescentou que 234 indivíduos afiliados às federações membros da Rússia e da Belarus apresentaram declarações de neutralidade para possível participação em eventos da ISU e competições internacionais durante a temporada de 2026-27.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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