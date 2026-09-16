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Vasco mantém possibilidade de final brasileira na Copa Sul-Americana

Cruzmaltino bate Santa Fe e pega o Boca, que eliminou o São Paulo
Lincoln Chaves – Repórter da EBC
Publicado em 16/09/2026 - 08:27
São Paulo
Soccer Football - Copa Sudamericana - Quarter Final - Second Leg - Vasco da Gama v Independiente Santa Fe - Estadio Sao Januario, Rio de Janeiro, Brazil - September 15, 2026 Vasco da Gama's Bruno Duarte celebrates scoring their first goal with Alan Saldivia REUTERS/Ricardo Moraes
© REUTERS/Ricardo Moraes/Proibida reprodução

A definição dos dois primeiros semifinalistas da Copa Sul-Americana manteve viva a possibilidade de uma final 100% brasileira. Graças ao Vasco, que derrotou o Santa Fe por 2 a 0 na noite de terça-feira (15) em São Januário, no Rio de Janeiro. Uma semana antes, na capital colombiana Bogotá, os times não saíram do zero no El Campín.

O Suipes empataram por 1 a 1 na capital paulista, o que beneficiou os argentinos, que venceram por 1 a 0 na terça-feira passada (9), na Bombonera, em Buenos Aires.

Nesta quarta-feira (16), será conhecido o outro representante brasileiro nas semifinais, no duelo entre Atlético-MG e Santos, que se enfrentam às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. A vantagem é do Peixe, que ganhou por 2 a 0 na Vila Belmiro, no litoral paulista, há uma semana.

O Galo precisa vencer por três ou mais gols de diferença. Caso iguale o placar agregado, leva a decisão para os pênaltis. O Alvinegro Praiano avança mesmo se perder por um gol de saldo.

Quem passar, terá como adversário o ganhador do confronto entre Montevideo City Torque e Cienciano, que fazem o segundo jogo nesta quinta-feira (17), às 21h30, no Centenário. A equipe uruguaia precisa reverter a vantagem do time peruano, que venceu por 2 a 0 no Estádio Garcilaso de la Vega, em Cusco.

Neste cenário, é possível uma decisão brasileira entre Vasco e Santos ou Atlético-MG, caso os representantes brasileiros também avancem nas semifinais. Apenas uma vez a final da Sul-Americana envolveu dois clubes do Brasil. Em 2021, Athletico-PR e Red Bull Bragantino se enfrentaram em Montevidéu, com vitória rubro-negro por 1 a 0.

A Sul-Americana em 2026 será decidida no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na cidade colombiana de Barranquilla, em 21 de novembro.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Quarter Final - Second Leg - Sao Paulo v Boca Juniors - Cicero Pompeu de Toledo Stadium, Sao Paulo, Brazil - September 15, 2026 Players clash after the match REUTERS/Alex Silva
São Paulo e Boca Juniors empataram em 1 X 1 - Reuters/Alex Silva/direitos reservados

Cruzmaltino vivo, Tricolor dá adeus

O triunfo vascaíno começou a ser construído no primeiro tempo. Aos 36 minutos, o zagueiro Alan Saldivia apareceu na ponta direita e cruzou na medida para Bruno Duarte mandar para as redes. Já aos 19 da etapa final, o também atacante David, de cabeça, completou para o gol a bola alçada na área pelo lateral Puma Rodríguez.

Há 15 anos o Vasco não se colocava entre os quatro melhores de uma competição continental. Curiosamente, assim como em 2011, o Gigante da Colina também está nas semifinais da Copa do Brasil. Na ocasião, o Cruzmaltino foi eliminado na Sul-Americana pela Universidad de Chile, mas ficou com o título nacional, batendo o Coritiba.

No Morumbis, o Boca abriu o placar aos 14 minutos do segundo tempo com o lateral Leandro Lozano, sozinho na frente do goleiro Rafael. Aos 43, o atacante Artur cobrou falta na área e o zagueiro Domingos Duarte, de cabeça, deixou tudo igual. O São Paulo pressionou, mas não conseguiu a virada e deu adeus à Sul-Americana.

 

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Edição:
Denise Griesinger
Copa Sul-Americana Vasco Boca Juniors santa fe
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