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Esportes

Wesley é cortado e Vanderson é convocado para amistosos da Seleção

Ancelotti chama lateral do Monaco para jogos com Austrália e Índia
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 20/09/2026 - 10:54
São Paulo
O jogador de futebol Vanderson foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos com Austrália e Índia. Foto: Rafael Ribeiro/CBF
© Rafael Ribeiro/CBF

Assim como havia ocorrido às vésperas da Copa do Mundo de 2026, Wesley (ex-atleta do Flamengo) foi cortado da Seleção por conta de uma lesão.

A CBF não detalhou o problema enfrentado pelo atual lateral-direito da Roma (Itália). O técnico Carlo Ancelotti chamou Vanderson, do Monaco, para compor a lista da Seleção Brasileira para os amistosos da data Fifa

Preparação

Os dois primeiros amistosos do Brasil serão na Austrália, contra a seleção da casa. No próximo dia 25, o jogo está marcado para 7h (horário de Brasília), no Queensland Country Bank, em Townsville. Quatro dias depois, as equipes se enfrentam no Suncorp Stadium, em Brisbane, no mesmo horário.

Da Austrália, a delegação brasileira vai para a Índia. O duelo com os anfitriões será no dia 3 de outubro, às 11h, no Salt Lake Stadium, em Calcutá.

A trinca de amistosos abre o ciclo da seleção verde e amarela rumo à Copa do Mundo de 2030, que terá seis sedes: Espanha, Portugal, Marrocos, Argentina, Paraguai e Uruguai. O Brasil vem de uma eliminação nas oitavas de final do Mundial deste ano, realizado em Estados Unidos, México e Canadá.

Entre os 26 convocados por Ancelotti para os jogos contra Austrália e Índia, nove estiveram na última Copa, entre eles os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, o lateral Douglas Santos, os volantes Bruno Guimarães e Danilo Santos e os atacantes Endrick, Rayan, Raphinha e Vinícius Júnior.

 

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Edição:
Amanda Cieglinski
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