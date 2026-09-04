logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

WSL exclui etapa de Abu Dhabi do circuito mundial de surfe deste ano

Mudança ocorre devido à instabilidade na região e restrições de vôos
Agência Brasil
Publicado em 04/09/2026 - 19:32
Rio de Janeiro
ítalo ferreira, surfe, wsl, mexico open
© © WSL/Heff/Direitos Reservados

A Liga Mundial de Surfe (World Surf League-WSL) excluiu a etapa de Abu Dhabi Pro, nos Emirados Árabes Unidos, do calendário deste ano do circuito mundial. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (4) pela entidade, que alegou limitações logísticas como restrições de vôos na região, que sofre com a guerra entre Estados Unidos e Irã.  

A etapa de Abu Dhabi, inicialmente programada outubro, já fora remarcada pela WSL para o período de 25 a 29 de novembro, na tentativa de manter a competição no calendário de 2025..

“Exploramos todas as opções para manter o Surf Abu Dhabi Pro no calendário deste ano”, disse Ryan Crosby, diretor-executivo da WSL, em nota oficial. “Infelizmente, as condições atuais e as limitações logísticas tornaram impossível seguirmos em frente. Foi uma decisão difícil, mas a certa neste momento. Valorizamos nossa parceria com o Surf Abu Dhabi e esperamos retornar”, concluiu.

Com a retirada da etapa dos Emirados Árabes, o circuito mundial de surfe seguirá com 12 etapas. O formato do Mundial, segundo a WSL, será mantido, com três resultados descartáveis ao longo da temporada.  

Faltam apenas quatro etapas para o término do circuito, sendo que a próxima em Trestles, na Califórnia (EUA), definirá os 22 melhores surfistas homens e as 14 melhores atletas mulheres que avançarão para a pós-temporada (etapas de Peniche, em Portugal; e Cloud 9, nas Filipinas). Os campeões mundiais serão conhecidos na grande etapa final, a Pipe Masters, no icônico pico de surfe no Havaí.

Atualmente o potiguar Ítalo Ferreira ocupa a vice-liderança do ranking mundial, atrás apena do italiano Fioravanti. Completando o top 5 estão o atual campeão Yago Dora, o tricampeão Gabriel Medina, e o paulista Miguel Pupo. Na disputa feminina, a brasileira-americana Luana Silva ocupa a quinta posição.

Próximas etapas do Mundial 2026

Etapa 9 - Lexus Trestles Pro - 11 a 20 de setembro de 2026;

Etapa 10 - MEO Rip Curl Pro Portugal - 16 a 25 de outubro de 2026;

Etapa 11 - Philippines Pro apresentado pela Philippine Sports Commission - 31 de outubro a 10 de novembro de 2026;

Etapa 12 - Lexus Pipe Masters - 8 a 20 de dezembro de 2026.

Relacionadas
Brasília (DF), 20/02/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Surfista Gabriel Medina surfando. Foto: Brent Bielmann/WSL
Mesmo com nota 10, Medina é vice-campeão da etapa de Fiji da WSL
Bahia 1 x 1 Palmeiras, jogo de ida, quartas de final, Brasileirão Feminino - em 31/08/2026
Brasileirão Feminino começa a definir semifinalistas nesta sexta-feira
Parataekwondo brasileiro conquista quatro medalhas (ouro, prata e dois bronxes) no Grand Prix de Muju (Coreia do Sul), em 04/09/2026
Parataekwondo: Brasil fatura 4 medalhas em Grand Prix na Coreia do Sul
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
WSL Circuito Mundial de Surfe etapa de Abu Dhabi instabilidade surfe guerra EUA x Irã ranking mundial líderança brasil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
Política Confira como foi a sexta-feira (4) dos candidatos a presidente
sex, 04/09/2026 - 20:55
O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral - Valter Campanato Arquivo/Agência Brasil
Justiça Cabral é condenado por esquema de regalias durante prisão no Rio
sex, 04/09/2026 - 20:17
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep. Foto: Divulgação/INEP
Educação Cartões de inscrição no Enamed e Revalida estão disponíveis
sex, 04/09/2026 - 20:02
ítalo ferreira, surfe, wsl, mexico open
Esportes WSL exclui etapa de Abu Dhabi do circuito mundial de surfe deste ano
sex, 04/09/2026 - 19:32
Colheita de soja, grãos de soja
Economia CMN amplia renegociação de dívidas rurais ligadas a eventos climáticos
sex, 04/09/2026 - 19:30
São Paulo (SP) - 04/12/2025 - PF faz operação contra vazamento de fotos íntimas e abuso sexual infantojuvenil Foto: Polícia Federal
Justiça PF faz operação contra fraudes no registro de armas de colecionadores
sex, 04/09/2026 - 18:55
Ver mais seta para baixo