Alcaraz derrota Lehecka e volta a conquistar título no ATP do Japão

É a 1ª conquista do espanhol após afastamento de 5 meses por lesão

Carlos Alcaraz teve mais uma partida com início lento, mas acabou derrotando o tcheco Jiri Lehecka por 7/6(4) e 6/4 na final do Aberto do Japão, nesta terça-feira (6), mantendo o título e dando continuidade à sua recuperação após um longo período de afastamento devido a uma lesão no punho.

A vitória no torneio ATP 500 é a terceira de Alcaraz neste ano, depois do Aberto da Austrália e do Aberto do Catar, antes de o tenista de 23 anos ficar afastado das quadras por quase cinco meses e retornar no Aberto dos Estados Unidos no final de agosto.

“Estou muito feliz por poder levantar um troféu novamente”, disse Alcaraz. “Já faz um tempo e, obviamente, é ainda mais especial depois da minha lesão e do meu retorno, no segundo torneio que estou disputando."

“Foi uma semana muito difícil e não joguei meu melhor tênis nem atingi meu melhor nível, mas encontrei boas soluções e é isso que importa no final das contas.”

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Alcaraz se tornou o primeiro homem a conquistar dois títulos consecutivos em Tóquio desde o norte-americano Pete Sampras, em 1993-94.

O número três do mundo começou vacilante, perdendo o saque no primeiro game, mas logo se recuperou e aumentou a intensidade para quebrar o saque do número 19 do mundo, Lehecka, com um backhand fulminante, empatando em 3-3.

Alcaraz disse que sua vitória ajudou a dissipar as dúvidas que enfrentou durante o período de afastamento por lesão.

“Muitos pensamentos negativos vêm à sua mente”, acrescentou Alcaraz.

“Se vou voltar saudável, se vou voltar igual a como era antes, se serei capaz de bater na bola normalmente sem dor. Confiei em mim mesmo e deu certo.”

Alcaraz voltará à ação no Masters de Xangai.

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