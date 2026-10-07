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Esportes

Após 2 vitórias, Calderano encara alemão nesta quinta no China Smash

Número 6 do mundo enfrenta Patrick Franziska a partir das 8h45
Agência Brasil
Publicado em 07/10/2026 - 17:18
Rio de Janeiro
São Paulo - 06/07/2025 - Dirigente responsabiliza Hugo Calderano por imbróglio com visto Sem poder competir nos EUA, brasileiro perderá competição importante. Foto: Divulgação/WTT
© Foto: Divulgação/WTT

O brasileiro Hugo Calderano busca nesta quinta-feira (8) a terceira vitória seguida no China Smash 2026, em Pequim, um dos principais torneios de tênis de mesa do circuito mundial. Além de reunir os atletas mais bem ranqueados do planeta, a competição distribui pontuação máxima (2.000 pontos) aos vencedores. A partir das 8h45 (horário de Brasília), o carioca terá pela frente o alemão Patric Franziska (22º no ranking) pelas oitavas de final.

Número 6 do mundo, Calderano avançou na última terça (6), ao superar o sul-coreano Na Jaehyun (37º) por 3 sets a 0 (11/5, 11/9 e 12/10). Já o alemão Franziska se classificou às oitavas ao eliminar o qualifier chinês Yan Licen pelo placar de 3 sets a 1 (4/11, 11/7, 11/4 e 11/5).

Na estreia no último domingo (4), Calderano despachou o alemão Dimitri Ovtcharov (19º) por 3 sets a 0. O brasileiro está empenhado em superar a campanha que fez em Pequim no ano passado, quando parou nas quartas de final.

Dupla Calderashi cai na estreia

Terceira no ranking mundial, a parceira de Calderano com a paulista Bruna Takahashi travaram uma batalha de cinco sets, mas terminaram eliminados logo na primeira rodada das duplas mistas do Smash China. Após quase 40 minutos de embate, os  brasileiros foram superados por 3 sets a 2 pelos romenos  Eduard Ionescu e Bernadette Szocs, com parciais de 11/9, 8/11, 11/9, 3/11 e 11/8.

Nesta temporada, a dupla Calderashi foi campeã do Singapore Smash, levou bronze no US Smash, em Los Angeles (Estados Unidos) e foi vice-campeã do WTT Contender São José dos Campos, em São Paulo.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Hugo Calderano China Smash 2026 Oitavas de Final Pequim duplas mistas Calderashi Bruna Takahashi
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