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Esportes

Em ritmo de treino, Brasil vence a Índia em Calcutá: 4 a 0

Seleção de Carlo Ancelotti fecha período de amistosos com duas vitória
Igor Santos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/10/2026 - 13:20
Rio de Janeiro
Soccer Football - International Friendly - India v Brazil - Salt Lake Stadium, Kolkata, India - October 3, 2026 Brazil's Vinicius Junior in action with India's Gurpreet Singh Sandhu REUTERS/Sahiba Chawdhary
© REUTERS/Sahiba Chawdhary/Proibida reprodução

O Brasil confirmou o favoritismo e não teve dificuldades para derrotar a Índia neste sábado (3), em Calcutá, por 4 a 0. No primeiro confronto da história entre as duas seleções, a diferença técnica ficou evidente. Sem forçar, a equipe de Carlo Ancelotti, que representa o país com mais títulos de Copa do Mundo (cinco), se impôs diante do número 138 do ranking da Fifa, mesmo com diversas alterações na escalação. Os gols foram marcados por Estêvão, Pedro e Samuel Lino (2).

O gol que abriu o placar até demorou para sair. Aos 27 minutos, Estêvão recebeu pela direita, puxou para o meio com a perna esquerda e chutou sem tanta força no canto esquerdo. O goleiro Singh Sandhu não conseguiu conter a finalização e a bola entrou. 

Aos 41, veio o segundo: Estêvão encontrou grande passe em profundidade para Pedro. O atacante tocou na saída de Sandhu, que ainda desviou a bola mas não conseguiu evitar o gol.

Na volta do intervalo, com as duas equipes muito mexidas, a Índia chegou a ameaçar a meta defendida pelo estreante Pedro Morisco, com Mauro Júnior salvando um chute em cima da linha. Mas o Brasil marcou mais duas vezes com Samuel Lino, que entrara no lugar de Vini Jr.

Aos 12, Douglas Luiz roubou a bola ainda na defesa indiana, tocou para Pedro, que ajeitou de letra para Samuel Lino chutar colocado no canto direito, marcando um belo gol.

Já nos acréscimos, aos 49, Samuel Lino fez jogada pela esquerda, ajeitou para o meio e chutou forte. O goleiro Singh Gill, que entrou no segundo tempo, não conseguiu reagir a tempo e sofreu o gol.

A seleção brasileira fechou o período de amistosos com duas vitórias (venceu a Austrália por 4 a 2 na última terça-feira) e um empate (1 a 1 contra a mesma Austrália no dia 25 de setembro). Os dois próximos compromissos serão em novembro, ambos em Singapura: no dia 14 contra o Japão e no dia 17 contra a seleção da casa.

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Edição:
Érica Santana
Futebol Seleção Brasileira brasil Índia Ancelotti Fifa Estevão Pedro samuel lino
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