Ex-zagueiro do Tottenham Ramon Vega disputará presidência da Fifa
O ex-zagueiro do Tottenham Hotspur Ramon Vega declarou nesta quarta-feira (7) sua intenção de concorrer à eleição presidencial da Fifa no próximo ano contra seu compatriota suíço Gianni Infantino, tornando-se o primeiro candidato a declarar publicamente sua ambição de desafiar o atual presidente.
Infantino, que busca a reeleição em março, tem enfrentado oposição crescente desde sua tentativa fracassada, em julho, de atrair investidores privados para uma nova entidade comercial da Fifa que deteria direitos relacionados a competições, incluindo a Copa do Mundo.
Vega, de 55 anos, representou a Suíça de 1993 a 2001 e teve uma carreira em clubes que incluiu passagens por Cagliari, Spurs, Celtic e Watford.
Ele conquistou a Copa da Liga com o Spurs em 1999, antes de ajudar o Celtic a conquistar a tríplice coroa nacional na temporada 2000-01, levando para casa o título da Premier League escocesa, da Copa da Escócia e da Copa da Liga escocesa.
“Meu objetivo é claro: servir ao futebol e às pessoas que dão vida a esse esporte”, afirmou Vega em seu manifesto.
“Estou concorrendo para reunir a família global do futebol, promover reformas genuínas e duradouras, modernizar a Fifa para o século 21, restaurar a estabilidade e a credibilidade e reconstruir a confiança de que nosso esporte precisa urgentemente.”
No mês passado, a Federação Suíça de Futebol tornou-se a mais recente entidade nacional a retirar seu apoio à candidatura de Infantino para um novo mandato como presidente da Fifa.
A decisão representou mais um revés para o candidato de 56 anos, já que as federações de futebol da Inglaterra, do País de Gales, da França, da Sérvia e de vários outros países europeus já haviam retirado seu apoio antes da eleição.
A Uefa, órgão que rege o futebol europeu, comprometeu-se a apresentar um candidato rival antes do prazo final de novembro.
No mês passado, Infantino escreveu às 211 federações-membro da Fifa propondo uma análise independente dos processos de tomada de decisão da entidade.
Vega é o primeiro candidato a confirmar publicamente sua intenção de desafiar Infantino. Vega também havia considerado concorrer à presidência da Fifa em 2015, 2019 e 2022.
“O futebol não pertence a presidentes, confederações ou administradores”, acrescentou Vega. “O futebol é maior do que qualquer cargo, qualquer indivíduo ou qualquer instituição."
“É o esporte do povo e pertence a todos: jogadores, treinadores, árbitros, torcedores, voluntários, clubes, ligas, federações e comunidades que dão vida ao futebol", continuou.
“A atual liderança desmoralizou o esporte... A governança fraca prejudicou a credibilidade da Fifa e minou a confiança em toda a família do futebol mundial. Precisamos impedir que esse conflito se agrave.”
A Reuters entrou em contato com a Fifa para solicitar comentários da entidade e de Infantino.
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