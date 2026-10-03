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Esportes

Na Malásia, Verstappen faz sua primeira pole position da temporada

Tetracampeão tenta primeira vitória em 2026; Bortoleto largará em 10º
Igor Carneiro - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/10/2026 - 12:54
Rio de Janeiro
Formula One F1 - Bahrain Grand Prix - Sepang International Circuit, Sepang, Malaysia - October 3, 2026 Red Bull's Max Verstappen celebrates after qualifying in pole position with third placed Red Bull's Isack Hadjar REUTERS/Annice Lyn/Pool TPX IMAGES OF THE DAY
© REUTERS/Annice Lyn/Pool/Proibida reprodução

Na manhã deste sábado (3), o holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing, fez o que ainda não havia conseguido em 2026. Na 16ª etapa da temporada, enfim, veio a primeira pole position para o piloto tetracampeão do mundo de Fórmula 1.

No GP do Bahrein, que este ano está sendo disputado na Malásia por conta das tensões bélicas no Oriente Médio, Verstappen encerrou um jejum que começou em dezembro de 2025, quando fez o melhor tempo no treino classificatório no GP de Abu Dhabi, que encerrou o calendário da categoria no ano passado. 

Verstappen fez o tempo de 1min35s130, ficando 0s298 à frente de Lewis Hamilton, da Ferrari e 0s501 do atual líder da temporada, o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes.

O companheiro de Verstappen na RBR, o francês Isack Hadjar, originalmente havia registrado o terceiro melhor tempo, mas foi punido com a perda de cinco posições por ter feito trocas no motor. Esta foi a 49ª pole position na carreira de Verstappen, que no momento ocupa a sexta colocação no Mundial de pilotos.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, fez o décimo melhor tempo da classificação e vai largar dentro da zona de pontuação na corrida marcada para a madrugada deste domingo, a partir das 4h da manhã no horário de Brasília.

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Edição:
Aline Leal
Fórmula 1 Max Verstappen Gabriel Bortoleto
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