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Esportes

Santa Cruz empata com Maringá e voltará à Série B após 10 anos

Time pernambucano é o primeiro a conseguir acesso na C em 2026
Igor Carneiro - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/10/2026 - 19:45
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 03/10/2026 - Santa Cruz empata com Maringá e voltará à Série B após 10 anos Foto: Paulo Paiva/FPF
© Paulo Paiva/FPF

Foi sofrido, mas no fim o Santa Cruz presenteou a torcida que encheu a Arena Pernambuco neste sábado (3). Com direito a recorde de público, o Santinha empatou com o Maringá por 1 a 1 e garantiu matematicamente o acesso à Série B em 2027, dez anos depois da última vez em que esteve na segunda divisão nacional.

Foi o segundo acesso consecutivo do time pernambucano, que em 2025 foi vice-campeão da Série D (o Barra, de Santa Catarina, conquistou o título na ocasião). A Cobra Coral soma agora 11 pontos no grupo B da Série C, que está na segunda e decisiva fase.

Como o Maringá tem oito pontos e o Floresta, que empatou com o já eliminado Botafogo-PB, tem cinco, o Santa Cruz já tem vaga garantida na próxima Série B. O time, aliás, foi o primeiro a confirmar o acesso na terceira divisão em 2026.

Depois de vencer as três primeiras partidas dentro do grupo e ficar a um passo de confirmar a subida, o Santa Cruz empatou com o Floresta no último fim de semana, adiando o sonho. Neste sábado, 45,5 mil pessoas compareceram ao estádio, igualando o recorde de público da Arena Pernambuco, registrado duas vezes, uma delas justamente na final da D no ano passado.

Com apenas 20 segundos, a equipe transformou o clima de festa em agonia. Eurico cometeu erro na saída de bola, que foi roubada pelo time visitante. Adeilson Maranhão chutou no ângulo esquerdo do goleiro Thiago Coelho e abriu o placar.

O placar adverso tornava ainda mais importante acompanhar o resultado do outro jogo da chave, entre Floresta e Botafogo. O alívio veio na volta do segundo tempo. Aos cinco minutos, Everaldo cruzou e Pedro Favela empatou de cabeça. 

Mesmo com a vitória parcial do Floresta sobre o time paraibano, o Santa Cruz estava confirmando o acesso. E a euforia ficou completa quando o Botafogo empatou a partida na reta final. Festa total na Arena Pernambuco. 

Ao que tudo indica, a equipe vai encontrar os dois grandes rivais locais na Série B do ano que vem. Neste momento, faltando sete rodadas para o fim, o Sport ocupa a 9ª colocação e o Náutico a 13ª na atual temporada da segunda divisão do Brasil.

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Edição:
Aline Leal
Santa Cruz Série B Arena Pernambuco
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