Técnico de Portugal e federação abrem as portas para retorno de CR7

Atacante deixou a equipe depois de não entrar em campo contra Noruega

O técnico da seleção portuguesa, Jorge Jesus, afirmou que Cristiano Ronaldo pode retornar à seleção caso assim o deseje, deixando a porta aberta para o capitão de 41 anos após sua saída repentina do elenco na semana passada.

Ronaldo deixou o centro de treinamento de Portugal depois de ficar no banco sem entrar em campo na vitória sobre a Noruega e de saber que não seria titular contra a Dinamarca. Posteriormente, ele afirmou nas redes sociais que explicaria os motivos de sua saída da seleção “no momento oportuno”.

“Se ele quiser, vai voltar à seleção. Podemos conversar antes da próxima convocação, mas é o Cris quem vai decidir”, disse Jesus aos repórteres após a vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega na Liga das Nações, no domingo (4).

“É ele quem deve decidir como quer encerrar sua passagem pela seleção. Na minha primeira convocação, eu disse: ‘Preciso de você, preciso que você esteja ao meu lado, jogando ou não, preciso de você’. E agora estou dizendo a mesma coisa.”

Portugal, atual campeão, venceu por 4 a 2 na Dinamarca sem Ronaldo e, em seguida, derrotou a Noruega no domingo (4), mantendo um histórico perfeito no Grupo A4 e garantindo uma vaga nas quartas de final da Liga das Nações.

Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, é o maior artilheiro e o jogador com mais partidas pela seleção de Portugal, com 146 gols em 234 partidas internacionais.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, também afirmou que Ronaldo continua fazendo parte dos planos da seleção, descrevendo o episódio como um mal-entendido que deve ser resolvido internamente.

“Ele está na seleção nacional por mérito esportivo, e isso deve ser inquestionável”, disse Proença à RTP. “Temos que prestar homenagem a Cristiano Ronaldo.”

Jesus, que também treinou Ronaldo no clube saudita Al-Nassr, espera que o atacante esteja disponível para a próxima janela de jogos internacionais, caso queira retornar.

Portugal recebe a Dinamarca no dia 14 de novembro, antes de visitar o País de Gales três dias depois.

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