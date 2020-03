Alagoas: Secretaria de Operações Integradas apoiará combate a crimes

O combate ao crime organizado no estado de Alagoas tem agora a participação da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portaria do ministério, autorizando a medida, está publicada no Diário Oficial da União desta -feira (18).

A atuação da secretaria será de apoio à Secretaria de Segurança Pública do estado, nas operações de enfrentamento às organizações criminosas. O trabalho será feito enquanto perdurarem as ações da Força-Tarefa, “podendo ser denunciado por qualquer dos partícipes mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 dias”, diz a portaria.

De acordo com a norma, o apoio logístico será do governo do estado, que deverá dispor da infraestrutura necessária aos servidores do ministério. O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Coordenação-Geral de Combate ao Crime Organizado da Diretoria de Operações da Secretaria de Operações Integradas.