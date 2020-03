Carnaval de rua de SP movimentou R$ 2,75 bilhões, diz prefeitura

O carnaval de rua de São Paulo movimentou, este ano, R$ 2,75 bilhões, crescimento de 31% sobre o ano passado, informou (6) a administração municipal. A festa atraiu um público de 15 milhões de pessoas. No ano passado, segundo a prefeitura, o público presente no carnaval paulistano foi de 14 milhões de pessoas.

Neste ano, o festa na rua promoveu 678 desfiles, do pré ao pós-carnaval. A nota média do público para o evento foi de 8,97, de acordo com um levantamento feito pelo Observatório do Turismo.

Do total de foliões, 73,6% eram de São Paulo e 26,4% turistas, sendo 19,4% deles de outros estados brasileiros e 0,62% de estrangeiros . O período de permanência média dos turistas foi de dois dias e o gasto médio durante a estadia foi de R$ 648,19. O impacto econômico do evento na cidade inclui gastos com transporte, alimentação, compras, hospedagem e lazer, considerando-se o público oficial.

A maior parte dos foliões eram do sexo feminino (56,4% do total), majoritariamente das faixas etárias de 25 a 29 anos (32,4%) e de 18 a 24 anos (29,6%). Mais da metade (51,4%) usou metrô ou trem para ir aos eventos, seguido por ônibus (31,6%). Considerando-se somente os foliões paulistanos, o gasto médio individual no evento foi de R$ 81.