Exposição coletiva da 34ª Bienal de São Paulo é adiada

A Fundação Bienal informou que a abertura da exposição coletiva da 34ª Bienal de São Paulo foi adiada para o dia , em razão da pandemia do novo coronavírus. A data inicialmente prevista era .

Com a mudança no calendário, o período de visitações ao espaço foi ampliado em uma semana e será encerrado no dia . O evento, iniciado em 8 de fevereiro, tem como tema Faz escuro mas eu canto, em referência a versos do poeta amazonense Thiago de Mello, e é realizado no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, no Parque Ibirapuera.

Em nota à imprensa, a fundação também comunicou que as performances de autoria de León Ferrari e Hélio Oiticica e as exposições de Clara Ianni e Deana Lawson, previstas para o período entre abril e agosto, serão incorporadas à mostra coletiva, sem apresentação individual. A obra do artista fluminense será apresentada pela primeira vez ao público.

Chamada de A Ronda da Morte, a performance de Hélio Oiticica consiste em um ambiente com ares circenses, cercado por cavalos em movimento e no qual pessoas dançam. Conforme explicou à Agência Brasil o curador-geral desta edição da Bienal, Jacopo Crivelli Visconti, Oiticica concebeu-a como um testemunho do que observava no Brasil, no período da redemocratização, após viver no exterior, durante o período militar.

Na mensagem dirigida aos jornalistas, a diretoria da fundação e a curadoria da Bienal asseguram estar mantendo diálogo com as instituições parceiras desta edição da mostra, a fim de manter as atividades programadas em conjunto com esses espaços.

"A arte, com sua capacidade de estabelecer conexões e emocionar, é, agora, mais necessária do que nunca. As equipes da Bienal estão trabalhando (remotamente) para que a instituição contribua de alguma forma, no seu âmbito de atuação, durante este momento difícil", diz a nota, que também destaca que os conteúdos do evento serão compartilhados no site da instituição, em suas redes sociais e por meio de newsletters.