Exposição na Fiesp apresenta universo pop que envolve a cultura urbana

Uma exposição que conversa com a cidade por meio do universo pop, passando pelos quadrinhos, pelo skate, pela poesia urbana, pelos lambe-lambes ou pela light art. Essa é a nova exposição do Centro Cultural Fiesp, chamada Conexões Urbanas, que tem início (10) e vai até .

Na mostra estarão 50 obras, desde murais de grafite até obras interativas, de linguagens múltiplas, criadas pelos artistas e coletivos Alê Jordão, Coletivo BijaRi, Daniel Melim, Guilherme Teixeira, Jaca, Mariana Martins, Narcélio Grud, Presto, Rafael Silveira, Tec e Liquid Media Laab.

Um dos objetivos da exposição é que o público não apenas contemple as obras, mas tenha experiências mais ativas, interagindo com elas. A curadoria é de Baixo Ribeiro.

Além dessa participação imersiva, os artistas da exposição vão dar dicas de lugares a serem visitados virtualmente em São Paulo, por meio de QRCodes. Haverá ainda um programa educativo, com uma oficina gráfica volante, onde o público poderá fazer a sua própria arte usando carimbos.