Fevereiro foi o mês mais chuvoso na capital paulista em 77 anos

O acumulado de chuva no mês chegou aos 496,7 milímetros (mm) na capital paulista, fazendo com que o período seja o mais chuvoso registrado para o mês em toda série histórica, iniciada há 77 anos.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o índice superou a normal climatológica de 249,7 mm (período 1981-2010) e o recorde anterior para o mês , de 445,5 mm, ocorrido em 1995. Foram 22 dias de chuva, seis acima da média climatológica de 16.

Em fevereiro deste ano, choveu 173,5 mm a mais do que no mesmo mês de 2018. O maior registro de chuva em 24 horas ocorreu no dia 10, com 144 mm. A chuva excessiva ocasionou alagamentos devido ao transbordamento dos rios Pinheiros e Tietê.

Com relação às temperaturas, a mais alta foi registrada no dia 20, com 32,6ºC. A menor foi de 15,6ºC, na madrugada do dia 27.

Segundo o Inmet, a temperatura mínima média foi de 19,5ºC. A temperatura máxima média foi de 27ºC, abaixo dos 28,8ºC normais para o período.

“Isso é explicado pelo aumento da nebulosidade, chuvas e pela passagem de frentes frias ao longo da costa. Foi a menor média das temperaturas máximas desde o ano de 2004, quando fez 26,9ºC. Já a máxima absoluta de 32,6ºC é a maior desde 2005, quando fez 32,5ºC”, diz o Inmet.