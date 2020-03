Fiscalização resgata 78 pessoas em trabalho forçado no DF

A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia divulgou nesta quinta-feira (19) o resgate de 78 pessoas submetidas a trabalhos forçados por uma organização religiosa na região administrativa de Ceilândia (DF).

O grupo resgatado, que incluía três crianças, morava em cinco imóveis ligados à entidade, dois próprios e três alugados, com a promessa de que iriam para “casas de recuperação”, mas acabavam trabalhando em uma fábrica que produzia sacos de lixos. Segundo o Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), boa parte do grupo era formado por pessoas em situação de rua e usuários de drogas.

“Após inspecionar alojamentos e a fábrica dos sacos de lixo, colher depoimentos de trabalhadores e do empregador – o dirigente da igreja e das “casas de recuperação” – a equipe de fiscalização constatou que todos os trabalhadores foram submetidos a trabalho forçado, uma vez que eram arregimentados e mantidos na organização religiosa sob engano, diz a nota.

Durante a operação, que foi encerrada na terça-feira (17), foi constatada que as pessoas que entravam para a entidade ficavam em um alojamento e dormiam em colchões no chão, coabitando o local com pessoas de outras famílias, com banheiros sem porta, separados por cortinas de plástico. O alojamento servia como uma triagem para novos seguidores e também como local de punição. “Nos relatos dos resgatados, há espancamentos e prática de assédio moral organizacional, caracterizado pela imposição violenta de normas de conduta”, diz nota do ministério.

Os trabalhadores resgatados foram cadastrados para emissão de três parcelas de seguro-desemprego, cada uma no valor de um salário-mínimo, e vão contar com ajuda do Ministério Público do Trabalho (MPT) para regularização da carteira de trabalho. As máquinas utilizadas na fabricação dos sacos de lixo foram interditadas por risco à segurança e saúde dos trabalhadores.