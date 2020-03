Flip é adiada para novembro por conta de novo coronavírus

O agravamento da pandemia do novo coronavírus (covid-19) e a necessidade de distanciamento social, com duração ainda bastante incerta, levaram a organização da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) a adiar para novembro, sem data definida, a realização da festa literária, com a finalidade de tomar as medidas cabíveis para preservar a saúde e a segurança de todos.

Em nota, a organização da Flip informou que “conscientes do impacto no cenário cultural brasileiro e na economia local, estamos trabalhando remotamente para manter a estrutura, a missão e os ideais da Flip em dia para a sua realização em novembro de 2020”.

“Agradecemos o vital apoio do nosso público, das instituições, patrocinadores, apoiadores, parceiros e colaboradores. Que o espírito coletivo e o senso de comunidade que sempre marcaram a Flip nos ajude a todos a atravessar, estes tempos desafiadores”, afirma a organização, em nota.

Homenagem

A autora homenageada em 2020 é a escritora norte-americana Elizabeth Bishop (1911-1979). A escolha da organização, entretanto, levou a intensos debates e críticas nas redes sociais.

A escritora morou no Rio por quase 20 anos. Reconhecida como uma das maiores poetas do século 20, Bishop foi uma das grandes responsáveis pela divulgação da literatura brasileira em terras estrangeiras.

De acordo com a organização, a autora foi escolhida por “sua relevância para o Brasil e para a literatura". "No mais, entendemos que ambiguidades e contradições são constitutivas fazem parte da condição humana e devem ser debatidas e criticadas na medida de sua relevância para a compreensão das obras de arte”.

Em nota, a organização da festa literária informou que a escolha da autora ou do autor a merecer a homenagem em cada edição nunca é uma unanimidade, pois a lista de merecedores é vasta.

"A boa polêmica faz parte do espírito da festa. No entanto, a campanha lançada contra a poeta nas redes sociais logo após o anúncio foi bastante expressiva e chamou nossa atenção e escuta. Estamos ouvindo as manifestações de todos e pensando em seu significado com a serenidade que essa questão merece”, explicou.