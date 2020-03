ITA promove evento para participação das mulheres nas ciências exatas

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica realiza hoje (13) e amanhã (14) o Simpósio Brasileiro Mulheres em STEM, como parte de um período de reflexões ligadas ao Dia Internacional das Mulheres. O objetivo é reunir representantes e participantes de projetos e iniciativas com propósitos de atrair e manter meninas e mulheres nas áreas STEM, sigla do inglês para Ciência (Science), Tecnologia, Engenharia e Matemática, além dos interessadas nas questões das mulheres no mercado de trabalho, desafios a serem enfrentados e ações para superá-los.

Segundo a coordenadora-geral do evento, a professora Neusa Maria Oliveira, com participantes de diversas realidades e debatendo sob diferentes perspectivas, o simpósio pretende incentivar a discussão sobre os desafios das mulheres no mercado de trabalho e conversar sobre como superá-los.

“A intenção é compartilhar experiências e criar uma rede de relacionamento entre essas iniciativas. Poder conhecer programas em andamento, analisar o panorama atual das Mulheres em STEM, ampliando as conexões e integração entre os grupos afins que estejam atuando pontualmente em suas respectivas regiões do país”, explicou Neusa.

Neusa completou ainda que a partir das conversas no encontro é possível fortalecer a cooperação regional e nacional para que as mulheres possam colaborar com a formulação, implementação e avaliação de diretrizes e políticas de Ciência e Tecnologia que integrem uma perspectiva de gênero.

O simpósio tem 283 inscritas, de 22 estados brasileiros. Foram 181 trabalhos submetidos, e dentre os selecionados 32 terão apresentação oral e outros 113 expostos em forma de pôsteres. O evento ainda terá 6 workshops e 3 palestras durante os 2 dias. As atividades serão no prédio de Ciências Fundamentais do ITA, em São José dos Campos, interior paulista, entre 8h e 18h30. Entre as palestrantes estão vice-presidentes de companhias, juristas, cientistas.

Veja a programação do evento no site. .