Na segunda, 80% do público do Bondinho Pão de Açúcar será de mulheres

Amanhã (9), o Bondinho Pão de Açúcar, um dos mais famosos cartões-postais do Rio de Janeiro, deverá ter 80% do seu público formado por mulheres. A expectativa é fruto da venda exclusiva pelo site de ingressos a preços populares, de R$ 10, para mulheres, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo (8), informou a assessoria de imprensa do complexo turístico.

A venda dos ingressos a R$ 10 foi aberta na última sexta-feira (6) e terminou no mesmo dia. Ontem (7), foi aberto novo lote que também se esgotou em poucas horas.

Outras ações estão previstas para comemorar a data, entre as quais estão palestras cujos temas escolhidos estão em consonância com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 5 da Organização das Nações Unidas (ONU), que propõe o empoderamento de todas as mulheres e meninas e a igualdade de gênero. A ONU estabeleceu 17 ODS para a Agenda 2030, que é um plano de ação para fortalecer a paz mundial. Em 2020, os eventos do Bondinho Pão de Açúcar estarão pautados nesses temas.

Os encontros serão realizados nos dias 11, 17 e 26 de março, em parceria com a Casa do Saber, e abordarão a presença da mulher no humor, maternidade e o coletivo Não é Não. Participarão as atrizes Maria Paula, Guta Stresser, Fernanda Rodrigues, Laila Zaid e Priscila Steinman; e as integrantes do movimento Não é Não Aisha Jacob, Silvana Bahia e Gabriela Moreira. Os debates acontecerão no Mirante do Morro da Urca, zona sul da cidade, às 17 horas.

Como parte ainda das celebrações do Dia Internacional da Mulher, o áudio de boas-vindas ao Bondinho Pão de Açúcar será reproduzido em voz feminina durante todo o mês de março.