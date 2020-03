PF desarticula quadrilha de roubo e venda de partes de veículos

A Polícia Federal deflagrou hoje (18) uma operação para desarticular uma quadrilha especializada no roubo e na comercialização de partes e peças de veículos. A operação visa a cumprir 15 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara de Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A Operação Verus Dominus ocorre nas cidades de Arapiraca (AL), Barreiras (BA), Goiânia e Aparecida de Goiânia (GO), Castelo (ES), Sinop (MT), Erechim (RS), São Paulo, Guarulhos e Mogi das Cruz (SP).

Segundo a Polícia Federal, a partir da investigação descobriu-se que diversas partes de veículos estavam sendo encaminhadas a outros estados com a utilização de notas fiscais falsas. Os valores dessas notas fiscais podem ser de mais de R$ 400 milhões.

“O esquema é conhecido como de ‘empresas noteiras’, que existem só no papel e são utilizadas de maneira criminosa para emitir documentos fiscais, com o objetivo de registrar a saída de mercadorias. Esse esquema é muito utilizado para acobertar cargas roubadas, como as que foram identificadas durante a investigação”.

As ações estão sendo concentradas em pessoas físicas e jurídicas, especialmente em galpões que podem estar sendo utilizados pela quadrilha para guarda e adulteração de veículos. “Nesses locais, caso sejam encontradas partes de veículos em situação irregular, há a possibilidade de realização de prisões em flagrante por receptação, formação de quadrilha e adulteração de sinais de veículos automotores”.