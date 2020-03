Presidente da Funai é o entrevistado do Brasil em Pauta

Em entrevista ao programa Brasil em Pauta, da TV Brasil, que vai ao ar nesta terça (10), às 22h, o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier, ressaltou os avanços na política indigenista no Brasil.

Na área de educação, por exemplo, citando dados do Censo Nacional da Educação, ele destacou que, nos últimos sete anos, quintuplicou a busca pelo ensino superior dos indígenas. A Funai tem buscado parceria com institutos federais e tido , segundo ele, uma experiência muito exitosa com o Instituto Federal do Pará, no curso de magistério intercultural e da área agrícola. Outra boa experiência foi no Instituto Federal de Mato Grosso, onde foram entregues, no fim de 2019, 77 certificados do curso de formação de negócios para três etnias. “Além de torná-los multiplicadores, a busca de conhecimento não representa perda de identidade ética, muito pelo contrário, é um somatório”, afirmou.

Para facilitar o acesso de indígenas ao ensino superior, o presidente da Funai disse que 140 antenas de internet serão instaladas em aldeias. A medida possibilitará levar a plataforma EAD – ensino a distância – às aldeias. Para Marcelo Xavier, fora de seu ambiente eles ficam muito expostos. “Um indígena de uma comunidade no Amazonas tem que andar três ou quatro dias de barco para chegar a um centro urbano onde há uma universidade. Ali, ele fica e é facilmente aliciado pelo convívio com os não indígenas e levado ao uso de drogas, coisas que não são boas. Além disso, ficam longe da família”, disse.

Etnodesenvolvimentismo

Na entrevista, Marcelo Xavier também defendeu o etnodesenvolvimento, que é o respeito à autonomia dos povos indígenas. Ele citou exemplos de etnias que desenvolvem culturas importantes em suas terras. É o caso dos povos Parecis no plantio de grãos, dos suruís que produzem café e dos cintas-largas que produzem castanha. “O que a gente tem e que procura reforçar nacomunidade indígena são os costumes e as tradições para que eles se fixem na aldeia. Isso a gente tem condições de fazer pela Funai, popr meio do etnodesenvolvimento, porque ali nós vamos dar ocupação a eles para que permaneçam nas aldeias, empenhados em uma atividade sustentável”, disse Xavier, acrescentando que a Funai apoia essas comunidades com expertise técnica.

Histórico

Segundo a Funai, no Brasil, há 1 milhão de indígenas, 14% da população. São 305 povos, 270 línguas, cada uma com seus usos, costumes e tradições. “Acho que o que eles mais desejam é ser protagonistas da própria história. Isso nós só vamos conseguir com o diálogo direto, sem intermediários com as comunidades”, destacou o presidente da Funai.