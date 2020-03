PRF: Saídas de diversas rodovias federais do RJ foram bloqueadas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou pontos de bloqueio em várias saídas de rodovias federais no estado do Rio de Janeiro hoje (21). Um deles foi feito pela Polícia Militar, em cumprimento a determinação do governo estadual, nos acessos e saídas da Ponte Rio-Niterói.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que não é a responsável pelos bloqueios, as interdições parciais foram feitas em Niterói e nas saídas da ponte, no Rio de Janeiro, para impedir o tráfego de táxis, vans, carros de aplicativo e ônibus com destino à capital carioca.

Em Volta Redonda, guardas municipais fiscalizam os acessos à cidade, para restringir a entrada de coletivos.

Em Rio Bonito, a prefeitura instalou bloqueios de concreto nas saídas para a cidade pela BR-101. No início da tarde, a PRF teve que desbloquear as vias com a ajuda de tratores, pois os bloqueios irregulares estavam impedindo a circulação inclusive de veículos de emergência, como ambulâncias.

Bloqueios também foram instalados à tarde, nas saídas da BR-101, na altura da cidade de Silva Jardim.

*A matéria foi atualizada às 16h40 para enfatizar que a PRF não é a responsável pelos bloqueios no estado.