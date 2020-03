Sobe para oito número de mortos por coronavírus no Rio de Janeiro

Subiu para oito o número de mortos em decorrência do coronavírus no estado do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (25) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). São mais dois mortos em comparação ao dia anterior. Os casos são de duas mulheres, moradoras do Rio, com 81 e 61 anos.

A capital lidera o número de pessoas mortas, com cinco vítimas. Os outros óbitos foram registrados nas cidades de Barra Mansa, Niterói, Miguel Pereira e Petrópolis, com uma morte em cada. Todas as oito pessoas eram idosas e tinham outras doenças ou problemas de saúde, também chamadas de comorbidades.

Em 24 horas, foram mais 65 casos confirmados, chegando a 370, divididos entre 12 municípios: Rio de Janeiro (331), Niterói (19), Volta Redonda (6), Petrópolis (3), São Gonçalo (3), Duque de Caxias (2), Barra Mansa (1), Campos dos Goytacazes (1), Guapimirim (1), Miguel Pereira (1), Resende (1) e Valença (1). Além disso, há dois estrangeiros contaminados.