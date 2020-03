SP entra em estado de atenção para alagamentos

A forte chuva que atingiu toda a capital na tarde de (29) deixou a cidade em estado de atenção para alagamentos, embora, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), não tivesse ocorrido, até este momento, mudança nos níveis dos rios e de córregos. Não há, neste momento, pontos de alagamento na capital.

A previsão é que a madrugada se apresente com muitas nuvens e chuviscos isolados. Deve amanhecer com sol, mas as chuvas devem retornar à tarde, com pancadas rápidas.