TV Brasil exibe a beleza do país em Brasil Visto de Cima

Brasil Visto de Cima te convida a uma nova forma de ver o país.

Com imagens feitas em helicópteros e drones surgem ângulos, visões e reflexões sobre os encantos, as belezas, as curiosidades e as contradições de um país imenso e cheio de surpresas.

A TV Brasil leva você aos lugares mais famosos, aos cartões postais, mas também a pontos ainda desconhecidos pela maioria dos brasileiros. Uma viagem para encantar-se e conhecer cada vez mais o nosso país.

Acompanhe de segunda à sexta, às 20h.