TV Brasil existe série O Vigilante Rodoviário

Criado e dirigido pelo cineasta Ary Fernandes, O Vigilante Rodoviário é uma série pioneira no país. Com produção de Alfredo Palácios, a série para a TV brasileira foi exibida na década de 60 pela Tupi. O diretor Ary Fernandes também é o compositor da canção tema de abertura da série, intitulada Canção do Vigilante Rodoviário.

No seriado, o vigilante rodoviário Carlos enfrenta os criminosos, sempre acompanhado pelo pastor alemão Lobo. A grande missão da dupla é manter a lei nas rodovias de São Paulo.

Foi o primeiro seriado filmado em película de cinema no Brasil. No total foram 38 episódios, nos quais os personagens lutavam contra o crime, a bordo de uma motocicleta Harley-Davidson 1952 ou de um Simca Chambord 1959, na altura do km 38 da Rodovia Anhanguera, onde a maior parte dos episódios foi filmado.

