TV Brasil mostra como os brasileiros estão lidando com o isolamento

Conta para a gente: você está em casa?

Em tempos de covid-19, a recomendação é sair o mínimo possível. E para não bater aquele tédio, não sentir o peso da rotina, o que você tem feito por você ou para ajudar os outros?

Mande um vídeo com, no máximo, um minuto, contando para a gente sobre esses dias de isolamento. Nos ajude a descobrir iniciativas legais espalhadas pelo Brasil e pelo mundo nesse momento em que estamos todos juntos, mas cada um na sua casa. Você pode enviar seu vídeo pelo Whatsapp 61 99656-4434. Vale lembrar que ele deve ser gravado na horizontal, em um lugar com iluminação e sem tanto barulho. Se for enviar um vídeo com crianças, o responsável precisa autorizar no início da gravação.

Venha com a gente e nos diga: o que você está fazendo em casa?

Acompanhe os vídeos já publicados no site da TV Brasil.