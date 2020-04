A 1ª edição do festival Motim Bafro começa neste sábado em São Paulo

A 1ª edição do Motim Bafro (Festival Multiartístico Afrobrasileiro On-line) está sendo realizado neste fim de semana. Com curadoria dos coletivos AfroSom, Motim Baiane e Ocupação Baiana, o evento terá duração de 20 horas, sendo transmitido por meio do YouTube e Instagram.

O festival conta com a participarão cerca de 40 artistas que abordam a negritude em suas obras, entre artistas visuais, músicos e performers. Outra temática é a causa LGBTI+, presente na obra da cantora e dançarina transexual Danna Lisboa e também na de Eric Oliveira, multiartista não-binária que idealizou o coletivo Chernobyl, de acolhimento a pessoas queer/gênero dissidente.

Além de divulgar a cultura afrobrasileira, o evento tem por objetivo levantar recursos para os artistas participantes do festival. De acordo com os organizadores, a outra parcela das doações será distribuída a comunidades da periferia, através da Rede de Apoio Humanitário nas e das Periferias, que já tem se mobilizado para levar cestas básicas a famílias de São Paulo. As contribuições estão sendo feitas por meio de um projeto de financiamento coletivo, lançado na plataforma Benfeitoria.