Crianças terão cartão-alimentação em escolas municipais de São Paulo

A prefeitura de São Paulo vai distribuir cartões-alimentação para as famílias de 273 mil crianças que estão matriculadas na rede municipal de ensino e cadastradas no Bolsa Família, em situação mais vulnerável.

Os 80 mil estudantes que atendem os critérios do programa, mas ainda não o recebem, serão beneficiados, informou a Secretaria Municipal de Educação. Segundo o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, os cartões vão começar a ser distribuídos (2), mas a intenção é que todos sejam recebidos pelas famílias até o final da próxima semana.

O investimento será de R$ 24 milhões ao mês, enquanto durar a situação de pandemia. Os cartões serão entregues pelo correio, no endereço cadastrado e atualizado pelas famílias durante o período de matrícula.

Os valores a serem repassados em crédito aos estudantes variam: os que frequentam creches ou centros de educação integrada receberãoe R$ 101 mensais. Para os matriculados na educação nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI), o valor é de R$ 63 por mês. Já para os matriculados nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, o valor é de R$ 55 por mês.

“Grande parte dos nossos 950 mil alunos estão em situação de alta vulnerabilidade e são esses que foram elencados pela secretaria municipal de educação para que continuem a receber alimentação, mesmo com as escolas fechadas”, disse Covas, em entrevista ao lado do governador João Doria.

Além do cartão, as famílias vão receber informações com orientação nutricional, indicando os alimentos mais saudáveis, os gêneros que devem ser evitados (bolachas, embutidos, entre outros) e os itens proibidos (bebidas alcoólicas, cigarro, etc).

Além disso, o prefeito informou que serão distribuídas 100 mil cestas básicas para comunidades carentes da cidade de São Paulo no mês .