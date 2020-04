Ebook gratuito mostra como manter rotina com dicas de atividades

Um ebook gratuito, com diversas atividades para serem realizadas em casa, pode colaborar com a rotina em tempos de isolamento social e ajudar pais e mães na missão de equilibrar o tempo entre o trabalho remoto, as tarefas de casa, o cuidado e a atenção com os filhos. O objetivo, além de entreter as crianças que se sentem ociosas neste momento de confinamento, é estimulá-las de forma leve e descontraída, inclusive para a prática de exercícios físicos.

O acesso ao conteúdo é gratuito e o programa de atividades pode ser feito em casa, com e sem a ajuda dos pais. Foi desenvolvido por pedagogos e profissional da saúde. Para complementar todas as atividades propostas, a utilização do Kodu, um ambiente de programação visual, desenhado para ser acessível para crianças, desenvolve competências como o raciocínio lógico, resolução de problemas, pensamento crítico e autonomia.

“Mesmo em meio a tempos de isolamento social ter uma rotina é fundamental para crianças, adolescentes e até mesmo os adultos. Além de ajudar a planejar melhor o dia, manter uma organização nas atividades diárias pode ajudar a reduzir o estresse e controlar a ansiedade”, explica Cinthia Bulgarelli, pós-graduada em neuropsicopedagogia e que trabalha com educação há mais de nove anos.

Para a fisioterapeuta Laura Alves Menten, “a rotina de atividades é essencial para manter o desenvolvimento neuropsicomotor, e por isso é necessário estimulá-lo continuadamente”, alerta a profissional. Para ter acesso ao material, acesse: https://conteudo.internationalschool.global/book-online-atividades