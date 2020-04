Edvaldo Vilela é o novo presidente do CNPq

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) tem novo presidente. Evaldo Ferreira Vilela, assume a vaga após exoneração de João Luiz Filgueiras de Azevedo do cargo. As portarias de exoneração e nomeação do novo presidente foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje (17).

Formado em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), onde já foi reitor entre 200 e 2004, Vilela é mestre em Entomologia pela Universidade de São Paulo; e doutor em Ecologia pela Universidade de Southampton, Inglaterra.

Foi Presidente da Sociedade Entomológica do Brasil e da Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária. Foi também secretário Adjunto de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais (2007 – 2014) e presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), cargo que ocupava desde 2015. É, também, presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa - Confap.