Eletrobras tem monitoramento diário de empregados na pandemia

A Eletrobras está disponibilizando em seu site informativo diário com o monitoramento dos empregados do grupo no período de pandemia do novo coronavírus. São quantificados os colaboradores que estão atuando em teletrabalho e os que se acham presencialmente em escritórios ou unidades operacionais. O informativo aborda também os colaboradores que se encontram em tratamento ou quarentena em função do novo coronavírus, os casos suspeitos e recuperados, além dos empregados que estão em férias ou de licença.

Segundo a Eletrobras, esse monitoramento da saúde dos empregados foi iniciado em março passado, quando a empresa criou o comitê de crise, composto pela diretoria executiva da companhia, além de presidentes de todas as empresas do grupo Eletrobras. O monitoramento é repassado diariamente ao comitê e permite, por exemplo, que centros de operação de sistema e de instalações acionem backup (cópia de segurança), caso isso seja necessário. As operações podem então ser assumidas por outros centros de forma imediata, no caso de contaminação, até que ações de descontaminação sejam efetuadas e uma nova equipe assuma o turno de operação.

Medidas

A Eletrobras adotou diversas medidas para manter a confiabilidade de seus serviços durante a pandemia. Foram mapeadas ações emergenciais a serem adotadas, tanto em um cenário preventivo como reativo à contaminação pelo novo coronavírus. De acordo com a empresa, as operações prosseguem sem anormalidades.

Entre as ações preventivas adotadas está a colocação em quarentena dos empregados que tenham retornado de viagens ao exterior, mesmo que assintomáticos; restrição da circulação de pessoas nos ambientes de salas de controle de centros de operação, subestações e usinas; mapeamento de criticidade sistêmico para atendimento prioritário no caso de redução do quadro profissional por força de contágio; intensificação da higienização nas áreas e, no caso de salas de controle, a desinfecção é mandatória a cada troca de turno, utilizando produtos de desinfecção.

As ações reativas, por sua vez, destacam o afastamento imediato do empregado que testar positivo para a covid-19, com a descontaminação das instalações, e a colocação em prática do plano de contingência já estabelecido.