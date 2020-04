Governo entrega kits para famílias atendidas pelo Forças no Esporte

O Ministério da Defesa começou hoje (8) a entrega de kits de alimentação para famílias atendidas pelo programa Forças no Esporte. O ministério destaca que, com a suspensão das atividades do programa, os jovens ficaram privados das refeições nas organizações militares. A distribuição dos kits, ressalta o governo, é uma forma de "buscar atenuar as dificuldades enfrentadas por suas famílias". A primeira entrega ocorre nesta quarta-feira no Gama, região administrativa do Distrito Federal.

O programa Forças no Esporte beneficia 30 mil crianças e jovens, em situação de vulnerabilidade social, de seis a 18 anos, moradores de 132 municípios, inclusive em regiões de fronteira e no Arquipélago de Fernando de Noronha. Dentre os beneficiários estão jovens de comunidades quilombolas e de mais de 23 etnias. Há também 378 com necessidades especiais e atendidos pelo Programa João do Pulo. O programa funciona no contraturno escolar, em 202 organizações militares, onde os jovens, além de participarem de atividades esportivas, didáticas e de cidadania, recebem duas refeições.

A entrega dos kits é resultado de uma parceria entre os ministérios da Defesa e da Cidadania, que também integra o programa. O Ministério da Cidadania disponibilizou o recurso financeiro para a montagem dos kits e as Forças Armadas, que executam o programa, estão responsáveis pela distribuição.

* Com informações do Ministério da Defesa