Grupo do setor elétrico destina R$ 23,4 mi para combate à covid-19

Um dos maiores grupos privados do setor elétrico do país, a Enel anunciou um pacote de iniciativas para auxiliar no combate e na prevenção ao coronavírus no Brasil. A empresa destinará R$ 23,4 milhões a ações que incluem distribuição de itens de higiene a comunidades que moram nas áreas de atuação da empresa (SP, RJ, GO e CE); a doação de equipamentos de proteção individual; o apoio a pequenos grupos produtivos para confecção de máscaras de proteção; e o desenvolvimento de cursos online para comunidades. Recentemente, o grupo também destinou R$ 3 milhões para produção de testes rápidos feitos pela Fiocruz, em parceria com outras empresas do setor elétrico brasileiro.

A empresa anunciou ainda a doação de equipamentos para leitos de UTI dos hospitais regionais no interior do Piauí, estado onde o grupo está construindo os maiores parques de geração solar e eólica da America do Sul. Outra ação incluída no plano da Enel é a doação de 13,8 mil máscaras artesanais de proteção para instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade social do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Ceará. O material está sendo confeccionado pelos grupos produtivos dos três estados. A companhia deve distribuir três mil frascos de álcool em gel e prevê a doação de kits de alimentos orgânicos e de cestas básicas.

Sobre a empresa

A Enel atua no Brasil com geração, distribuição e transmissão de energia. O grupo atende mais de 17 milhões de clientes por meio de subsidiárias localizadas nos estados: São Paulo, Ceará, Rio e Goiás. No setor de geração, o grupo trabalha com produção de energia solar e eólica e também opera duas linhas de transmissão que conectam o país à Argentina.