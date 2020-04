Isolamento social no estado de São Paulo atinge 50%

O isolamento social no estado de São Paulo não sofreu alteração e manteve-se ontem (14) igual ao de segunda-feira (13), em torno de 50%. No feriado da Páscoa, o percentual chegou a 59%. A taxa considerada ideal para diminuir a propagação do coronavírus e evitar colapso nos hospitais é de 70%.

Na capital paulista, o isolamento está em torno de 50%. Mas há cidades onde tem sido mais eficiente: em São Sebastião, cidade com o maior índice do estado, a taxa de isolamento alcançou 66%, próxima ao considerado ideal. Já as cidades do estado com a menor taxa de adesão são Catanduva e Limeira: apenas 42%.

O isolamento é monitorado no estado por meio de um sistema que analisa os dados de telefonia móvel. Por meio do sistema é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras. Hoje o sistema está monitorando 105 municípios do estado com mais de 70 mil habitantes. As informações são do governo do estado de São Paulo.