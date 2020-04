Prefeitura do Rio suspende feiras livres para conter pandemia

A prefeitura do Rio decidiu suspender, por 10 dias, as feiras livres na cidade. A determinação, do prefeito Marcelo Crivella, passa a valer a partir desta quinta-feira (23). O objetivo é ajudar a conter a propagação do coronavírus.

A medida afeta 162 feiras livres montadas em quase todos os bairros da cidade. Segundo Crivella, a proibição é temporária, para evitar a proximidade excessiva entre as pessoas.

“É um freio de arrumação importante para que evitemos aglomerações e a aceleração do contágio. A curva da doença é ascendente e não podemos brincar com a saúde das pessoas. Já houve um sacrifício até agora. Mais um pouco e todos voltaremos à vida normal”, disse o prefeito.

Os feirantes serão chamados pela prefeitura para estabelecer estratégias que evitem prejuízos.

As informações são da assessoria de comunicação da prefeitura.