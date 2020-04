Presos suspeitos de vender testes rápidos de covid-19 em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo deteve, nesta segunda-feira (14), dois suspeitos de comercializar testes rápidos para detecção de covid-19. Segundo informações divulgadas hoje (14) pela corporação, as prisões ocorreram na zona leste da capital paulista e permitiram a recuperação de 875 kits, cada um vendido a R$ 250.

A investigação conduziu agentes da 2ª Delegacia de Investigações sobre Roubo e Furto de Cargas à Rua Cantagalo, no bairro Tatuapé. A equipe chegou ao endereço depois de descobrir que o grupo fazia negociações de testes furtados no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A localização de um suspeito de ter envolvimento no esquema ajudou os agentes a avançar na apuração do caso. Após ser preso pelos policiais civis, o homem, que portava 25 kits de teste, foi interrogado e acabou revelando que conseguiu o material em uma residência localizada na Rua Vitoantonio Del Vecchio, na Mooca. Ao se dirigir ao local, os agentes prenderam o morador do imóvel e apreenderam 34 caixas contendo testes rápidos, além de R$ 6,8 mil em dinheiro. Os dois suspeitos responderão por receptação qualificada.

Outras prisões

No último sábado (11), a Polícia Civil de São Paulo prendeu 14 pessoas que teriam furtado testes de covid-19 no Aeroporto Internacional de Guarulhos. As detenções foram feitas no bairro do Ipiranga, na zona sul da capital.



Durante a ação, foram encontradas 15 caixas com 14.500 kits de testes e cerca de 2,1 milhões de máscaras descartáveis, distribuídas em 435 caixas. O Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), que coordenou a operação, também recolheu um machado, uma faca, uma carabina calibre 40, uma espingarda calibre 12 e três pistolas calibre 380.