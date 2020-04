Rio terá reforço de mais de 12 mil câmeras de segurança nas estradas

A Prefeitura do Rio e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fecharam hoje (16) uma parceria no projeto Alerta Brasil, para o uso de câmeras da administração municipal no combate ao crime organizado. A cidade passa a fazer parte do Sistema Nacional de Veículos, ampliando a fiscalização da Guarda Municipal.

Para o prefeito Marcelo Crivella, a interligação dos sistemas será fundamental para atacar o roubo de cargas, especialmente, na região da Pavuna, na zona norte e uma das entradas do Rio, e ainda o tráfico de drogas e armas no município. Ele acrescentou que o sistema da prefeitura vai ser reforçado com mais 12 mil câmeras. Atualmente o trabalho é feito por cerca de 2 mil.

“Tenho certeza que a Polícia Rodoviária Federal, que já é campeã no Rio de Janeiro na apreensão de toneladas e toneladas de drogas, ano passado mais de 20 toneladas de drogas e de 250 fuzis, agora, então, com todas essas câmeras ligadas vai ter uma performance ainda mais espetacular”, observou Crivella.

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, disse que haverá muito mais segurança na capital, porque será feito um controle diário e online da movimentação de criminosos, na chegada de marginais de outros estados para o Rio, do transporte de drogas e de armas, fazendo uma integração a municípios da Baixada Fluminense.

“É a primeira capital que assina um convênio com a Polícia Rodoviária Federal desse porte e com certeza nos próximos dias nós vamos aumentar e, muito, as nossas apreensões de drogas”, disse.

Em 2019, foram apreendidos nas rodovias federais no Rio de Janeiro, 24 toneladas de drogas e mais de 250 fuzis, com a prisão ainda de 5 mil criminosos.

Silvinei Vasques informou que para começar a operação é preciso a publicação no Diário Oficial e a conclusão dos serviços dos técnicos para a interligação dos sistemas. “Acredito que no prazo de alguns dias, talvez em 15 ou 30 dias já esteja operando”, avaliou.

O superintendente informou que o programa atual atende as ações da PRF com as polícias Federal, Civil e Militar, cada uma com sua atribuição. Mas se já estivesse em funcionamento na capital poderia ajudar também no monitoramento da chegada de equipamentos que são destinados ao combate à pandemia do novo coronavirus.

“Se o sistema estivesse interligado, o prefeito acompanharia uma carga desde a saída do avião até a chegada no município. Ele acompanha o deslocamento de veículos em todo Brasil e agora será aprofundada para dentro do município. Ele é voltado ao combate o crime organizado mas também pode ser utilizado em catástrofes e, nesse caso agora, na pandemia de saúde a gente consegue acompanhar. As cargas chegando em Guarulhos ou no Galeão estão sendo escoltadas pela Polícia Rodoviária Federal para dar celeridade na chegada” contou.

Equipamentos

Hoje também, o prefeito apresentou equipamentos médicos chegados da China para o hospital de campanha no Riocentro. Segundo Crivella, com o novo tomógrafo que vai funcionar na unidade, será possível diagnosticar a infecção pelo novo cornovairus em até dois minutos. “Vai ser possível fazer centenas por dia”, completou.

Além disso, foram recebidas autoclaves, que alcançam altas temperaturas e são os melhores instrumentos para higienizar os respiradores; material cirúrgico; monitores que são fundamentais no trabalho de combate ao novo coronavírus e lavadoras.

A Prefeitura do Rio tem ainda no seu depósito mais cinco tomógrafos. Um deles, será doado ao Hospital do Câncer em uma parceria com o governo municipal. “Esses tomógrafos com 64 e 128 canais conseguem detectar câncer bem no início. O que dá uma vantagem muito enorme no tratamento. A mesma coisa aqui. Todo mundo sabe que uma pessoa tira uma tomografia de um pulmão e se começa a ver a ação do coronavirus, as chances que ela tem de se recuperar são enormes”, disse.

Segundo o prefeito, os outros tomógrafos serão instalados nos próximos dias nas policlínicas de Del Castilho, de Santa Cruz e de Bangu. “Com isso tenho a impressão de que vamos estar muito bem monitorados. O Brasil inteiro está com problema de testes, mas esses tomógrafos substituem muito melhor. Deu sintoma, deu febre, dificuldade de respiração, bota no tomógrafo, faz uma chapa do pulmão e aí a gente já tem uma ideia espetacular de como atacar a doença”, completou.

Crivella adiantou que entre os dias 22 e 27 chegarão, por navio, mais 10 tomógrafos e 100 carrinhos de anestesia. Há ainda a previsão de chegar da China 20 respiradores e 40 monitores. O prefeito quer incluir neste transporte feito pela Vale mais quatro toneladas de equipamentos, incluindo aí 20 respiradores mecânicos e 40 monitores.

“O governo federal nos garantiu que no dia 27 de abril vai mandar um avião para trazer 106 toneladas, aí vamos ter 300 respiradores. É bom lembrar que esses respiradores foram comprados pelo município há US$ 12 mil cada um quando o dólar estava a R$ 4 e para pagar em cinco anos. Hoje, um respirador desse, o dólar está US$ 5,20 ou US$ 5,30 está sendo vendido a R$ 200 mil, com pagamento antecipado”, revelou.