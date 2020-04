São Paulo deve zerar fila de testes para covid-19 até quarta-feira

O governador de São Paulo, João Doria, disse que a fila de amostras para testes de covid-19, doença respiratória provocada pelo novo coronavírus, será zerada até a amanhã, quarta-feira (22). O anúncio foi feito pelo governador João Doria em seu perfil no Twitter (21).

“Conseguimos reduzir consideravelmente a fila de exames que aguardavam resultados com a ampliação da Plataforma de Laboratórios para diagnóstico do Coronavírus do Estado de São Paulo, integrada por 38 laboratórios públicos e privados", destacou o governador.

Ainda segundo ele, haviam 16.676 testes acumulados que caíram, nos últimos dias, para 4.148.

"O diagnóstico é ferramenta fundamental para estudo da evolução da epidemia em nosso estado”, conclui o governador.