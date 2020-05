Anistia Internacional lança campanha sobre grupos carentes no Brasil

A Anistia Internacional Brasil lançou hoje (14) a campanha “Nossas vidas importam”, com o objetivo de chamar a atenção para grupos considerados de risco neste momento de combate à pandemia do novo coronavírus. Entre eles, a entidade destaca idosos, mulheres, moradores de favelas, de periferia, de rua, grupos indígenas, negros, comunidades quilombolas e LGBTS (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e simpatizantes).

“A campanha visa dirigir a atenção das autoridades para um conjunto amplo de populações que têm sido negligenciadas em resposta à pandemia”, disse a diretora executiva da Anistia Internacional, Jurema Werneck.

A campanha foi lançada no debate, via redes sociais, “Impacto da covid-19 nas favelas e periferias”, que, além da diretora da Anistia Internacional Brasil, teve a participação de Arielle Franco, diretora do Instituto Marielle Franco; da coordenadora do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente no Ceará, Mara Carneiro; da diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Denize Ornelas; e do jornalista Raul Santiago.